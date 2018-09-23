Итогом выборов в Хабаровском крае стала смена главы региона

Таким образом, заручившийся поддержкой 325,5 тыс. избирателей Фургал взял реванш за поражение на губернаторских выборах 2013 года, на которых победил Шпорт, получивший в воскресенье только 130,8 тыс. голосов.

ТАСС, 23 сентября. Выдвинутый от ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал набрал 69,57% голосов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, более чем вдвое опередив действующего главу региона Вячеслава Шпорта ("Единая Россия"), получившего 27,97%. Такие данные были получены после обработки 100% протоколов.

При этом по итогам первого тура, который состоялся в единый день голосования - 9 сентября, разрыв между кандидатами составлял десятые доли процента - 48-летний Фургал набрал 35,81% голосов, а 64-летний Шпорт - 35,62%.

23 сентября хабаровские избиратели проявили большую активность, чем в первом туре, который состоялся в единый день голосования - 9 сентября. Явка во втором туре составила 47,49%, тогда как в первом она достигла только 36,09%.

Второй тур выборов в Хабаровском крае отличался множеством обращений и заявлений о нарушениях, которые часто не подтверждались. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова уже заявила, что нарушений, которые могли бы привести к отмене итогов голосования, как в соседнем Приморском крае, не было.

Высокая активность и конкуренция

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина отметила, что второй тур выборов в Хабаровском крае был отмечен "хорошей организацией голосования". При этом для обеспечения законности и прозрачности волеизъявления в регион прибыли представители ЦИК - таким образом, комиссия учла опыт второго тура выборов в Приморье, результаты которого пришлось отменить.

Выборы в Хабаровском крае, как и сентябрьские кампании в других регионах, отличала напряженная конкурентная борьба. Как отметила Памфилова, "конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим".

Фургал после закрытия участков заявил журналистам, что на выборах не было допущено нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования.

"Моя команда и я всю избирательную кампанию не нарушили даже буквы закона - был отдан приказ: никаких нарушений, никакой "чернухи". Я не знаю, за что можно отменить выборы. Я не видел... каких-то серьезных нарушений, которые могли бы позволить (отменить результаты - прим. ТАСС)", - сказал кандидат от ЛДПР

Активность штабов и "информационный мусор"

При этом повторное голосование в Хабаровском крае отличалось большой активностью штабов кандидатов и общественных наблюдателей. Памфилова объяснила это тем, что "активно штабы обоих кандидатов реагировали на любое малейшее подозрение в нарушении". При этом она обратила внимание, что избирательная кампания сопровождалась "беспрецедентным уровнем информационного мусора".

Еще 22 сентябряв краевую избирательную комиссию было подано пять жалоб на незаконную агитацию в день тишины. Также были получены десятки жалоб о нарушениях, таких как ролики и фотографии в социальных сетях, принуждение к голосованию военных, вбросы бюллетеней и подкуп избирателей. Однако чаще всего они не подтверждались.

Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано на избирательном участке №124 в Хабаровске. Член краевого избиркома с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов заявлял, что там был зафиксирован вброс 36 бюллетеней. Общественное движение наблюдателей "Корпус "За чистые выборы" подало заявление с просьбой отменить результаты голосования на участке.

Представители ЦИК сообщали, что каждая жалоба оперативно рассматривалась избирательной комиссией региона. По фактам распространения незаконных материалов идут проверки, материалы направлены в правоохранительные данные. Как заявили в краевом избиркоме, все жалобы и обращения о возможных нарушениях будут рассмотрены до подписания итогового протокола.