ЦИК: серьезных нарушений на выборах во Владимирской области не было

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Серьезные нарушения в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области отсутствовали, единственной проблемой стал недопуск на участки членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса от "Яблока". Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Александр Кинев, находящийся в регионе.

"Единственная существенная проблема, которая была в ходе дня голосования, - это проблема с доступом на избирательные участки так называемых членов комиссий с правом совещательного голоса, которые имели направления от партии "Яблоко", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли нарушения в ходе дня голосования.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на некоторые территориальные и участковые избирательные комиссии Владимирской области не допускались представители "Яблока" с правом совещательного голоса. Член СПЧ, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод сообщил, что, согласно информации владимирского облизбиркома, у представителей "Яблока" нет возможности наблюдать за выборами в статусе членов УИК с правом совещательного голоса, так как кандидат от партии во втором туре выборов не участвует.

По итогам обработки 20,10% протоколов действующий губернатор Светлана Орлова набирает 47,08% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин - 47,05%.