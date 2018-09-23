Лавров отправляется в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправляется в понедельник в Нью-Йорк, где 25 сентября начинается сегмент высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На 28 сентября планируется обращение Лаврова к государствам-членам организации с трибуны Генассамблеи. Кроме того, министр проведет серию двусторонних встреч и примет участие в ряде многосторонних мероприятий.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров на полях Генассамблеи встретится с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Конкретные даты переговоров, а также информацию о других мероприятиях программы министра в министерстве иностранных дел обещали уточнить позднее.

Для участия в сегменте высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН традиционно собираются мировые лидеры и главы внешнеполитических ведомств со всего мира. Некоторые из них прибывают в Нью-Йорк заранее, чтобы принять участие в запланированных многосторонних мероприятиях. В понедельник, в частности, состоится встреча министров иностранных дел оставшихся стран иранской ядерной сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) с Ираном. В МИД РФ пока официально не уточняли, на каком уровне будет представлена Россия.

Кроме того, с трибуны Генассамблеи намерен выступить президент США Дональд Трамп. В Киеве заявили, что планируют поднять вопрос о вводе миссии ООН в Донбасс. Дискуссии пройдут на фоне договоренностей между РФ и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в районе Идлиба и инцидента с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Среди важнейших тем, которые предстоит обсудить мировым лидерам и главам МИД, будут судьба иранской ядерной сделки, которая оказалась в опасности после решения США выйти из нее, а также урегулирование на Корейском полуострове, где в последние месяцы мирные инициативы активно продвигает Пхеньян.

Комментируя планы Лаврова принять участие в работе Генассамблеи, в МИД РФ подчеркнули, что эта площадка не должна превращаться в поле для сведения счетов во внешней или внутренней политике. "Убеждены, что Генассамблея - не поле для внутри- или внешнеполитического выяснения отношений. На ее площадке должна царить атмосфера конструктивного взаимодействия, которая способствовала бы сужению имеющихся разногласий", - заявили в министерстве.