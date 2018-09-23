Сипягин вновь лидирует на выборах главы Владимирской области, набирая 53,03% голосов

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 34,42% протоколов кандидат от ЛДПР выходит в лидеры второго тура выборов, набирая 49,9% голосов. Об этом свидетельствовали данные в онлайн-таблице Центризбиркома.

Действующий губернатор региона Светлана Орлова ("Единая Россия") получает 44,15% голосов избирателей.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 39,97% избирателей, во время первого тура явка избирателей была ниже - 32,96%.

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).