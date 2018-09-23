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Перевыборы в двух регионах РФ

Владимирский облизбирком сообщил о сбое в системе "ГАС "Выборы", помешавшем вводу данных

Сбой продолжался около часа, сейчас работа восстановлена, сообщил заместитель председатель комиссии Сергей Канищев

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Владимирской области зафиксировала сбой в работе системы "ГАС "Выборы", из-за которого в течение часа примерно на половине территорий было невозможно ввести данные протоколов об итогах голосования. Об этом журналистам сообщил заместитель председатель комиссии Сергей Канищев.

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"В отдельных территориях был зафиксирован сбой в системе "ГАС "Выборы" примерно в половине территорий, сейчас собираем информацию. Сбой выражался в невозможности ввода информации протоколов, повисла система. Сейчас работа восстановлена, данные медленно вводят", - уточнил он.

Как пояснил Канищев, сбой в работе системы продолжался около часа. Кроме того, он сообщил, что председатель облизбиркома Вадим Минаев выехал в Ленинский ТИК Владимира для проверки информации о недопуске председателей УИКов в комиссию.

При этом, по словам Сергея Канищева, жалоб по поводу инцидентов в облизбирком не поступало.

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

После обработки 50,66% протоколов на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, он набирает 53,03% голосов, действующий губернатор Светлана Орлова ("Единая Россия") получает 41,23% голосов.

Теги
Орлова, Светлана ЮрьевнаРоссияВладимирская областьПеревыборы в двух регионах РФ
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