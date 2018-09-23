В СПЧ назвали конкурентными выборы во Владимирской области

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов губернатора Владимирской области проходил конкурентно, в течение голосования по региону поступило значительно меньше "критических обращений" по сравнению с Хабаровским краем, где в воскресенье состоялись аналогичные выборы. Об этом заявил в понедельник журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

"В течение дня из Владимирской области в ассоциацию "Гражданский контроль" поступало значительно меньше критических обращений, чем из Хабаровского края. Выборы проходят конкурентно, интрига сохраняется", - сказал Брод.

Он обратил внимание, что после завершения голосования "в социальные сети начался вброс негативной информации: якобы наблюдателей и журналистов удаляют с участков, протоколы переписывают, готовятся фальсификации". При этом, уточнил правозащитник, "сами наблюдатели от кандидатов это не озвучивают".

По его данным, "большая часть подобных сигналов исходит от движения "Голос", которое уже уличали "в публикации непроверенной информации, которая к данным выборам вообще не имеет отношения". "Поэтому ко всем сообщениям "Голоса" нужно подходить критично и тщательно перепроверять [их], наши эксперты уже ведут проверку этих сообщений", - отметил Брод. "Будем продолжать наблюдение за подведением итогов голосования и тщательно перепроверять информацию, появляющуюся в социальных сетях, зная о том, что подрыв доверия к выборам стал для определенных организаций способом существования", - заверил член СПЧ.

Как следует из данных Центризбиркома, по итогам обработки 55,23% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 53,78% голосов во втором туре выборов губернатора Владимирской области, действующий глава региона Светлана Орлова - 40,56%. Как сообщил ТАСС находящийся в регионе член ЦИК РФ Александр Кинев, серьезных нарушений там отмечено не было, единственной проблемой стал недопуск на участки членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса от "Яблока".