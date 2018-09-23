ЦИК: избирательная кампания во Владимирской области стала одной из самых чистых в России

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания во Владимирской области стала одной из самых честных в стране, серьезных нарушений зафиксировано не было. Об этом сообщил журналистам в ночь на понедельник член Центральной избирательной комиссии России Александр Кинев, который находится в регионе.

"Мы можем констатировать, что это действительно была одна из самых чистых и соответствующих закону кампаний", - сказал он.

По его словам, выборы прошли максимально чисто, и никаких предпосылок для отмены их результатов нет. "С моей точки зрения, на данный момент выборы во Владимирской области прошли максимально чисто, и предпосылок к тому, чтобы они были отменены, или их результаты были пересмотрены, нет", - заявил представитель ЦИК. Кинев также уточнил, что окончательное решение по результатам выборов будет принято после рассмотрения всех поступивших жалоб.

"На данный момент, обладая той информацией, которая есть сейчас, мне кажется, что все было максимально прозрачно, открыто и соответствовало закону", - подчеркнул он.

Кроме того, Кинев опроверг информацию о сбое в системе ГАС "Выборы" во время второго тура выборов губернатора Владимирской области.

"В течение дня у нас возникали некие вводные, связанные с попытками неких третьих сил провоцировать ситуацию во Владимирской области. Мы были вынуждены задержать ввод протоколов по одному из районов Владимира в связи с тем, что ожидалась провокация. Сейчас эту проблему решают правоохранительные органы", - сказал Кинев, отвечая на вопрос о сбое и задержке ввода протоколов во Владимире.

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

По итогам обработки 92,49% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с 56,97% голосов, Орлова набирает 37,51%.