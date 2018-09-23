Эксперт: выборы губернатора Владимирской области показали реальную конкуренцию

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Губернаторские выборы во Владимирской области продемонстрировали реальную конкурентную борьбу и высокий уровень развития гражданского общества. Такое мнение в беседе с журналистами высказала председатель Общественной палаты региона Наталья Юдина.

"На мой взгляд, в 2018 году Владимирская область удивила многих, показав реальную конкурентную борьбу и высокий уровень развития гражданского общества. В марте мы продемонстрировали небывалую явку и высочайшее доверие национальному лидеру - президенту России Владимиру Путину. В сентябре на примере Владимирской области вся страна может увидеть легитимность происходящих политических процессов", - сказала она, отметив, что голосование в регионе проходит без значительных нарушений, что не позволяет поставить под сомнение их легитимность.

По мнению Юдиной, более высокая явка во втором туре губернаторских выборов - это лучший показатель доверия к ним. "Люди верят в значимость своего голоса и знают, что именно от их и только от их решения будет зависеть будущее владимирской земли", - добавила она.

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

Явка на выборах президента РФ во Владимирской области составила 65,01%.

По последним данным, после обработки 84,67% протоколов Сипягин уверенно опережает Орлову с 56,43% голосов избирателей. Действующий губернатор набирает 38,01% голосов.