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Перевыборы в двух регионах РФ
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Хабаровский избирком по предварительным итогам выборов назвал победителем Фургала

Сергей Фургал, предположительно, вступит в должность главы региона на следующей неделе, сообщил председатель комиссии Геннадий Накушнов
Сергей Фургал Дмитрий Моргулис/ТАСС
Сергей Фургал
© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Избирком Хабаровского края в соответствии с предварительными итогами второго тура выборов главы региона признал победителем кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель комиссии Геннадий Накушнов.

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"По результатам выборов уже обработаны все 100% избирательных бюллетеней, все они введены в систему ГАС "Выборы". Таким образом, никаких изменений быть уже не может. Победителем будет признан на заседании избирательной комиссии через три дня Сергей Иванович Фургал, набравший около 70% голосов избирателей, если говорить точно, эта цифра составляет 69,57%. Вячеслав Иванович Шпорт набрал 27,97% голосов избирателей, то есть разрыв существенный", - сказал Накушнов.

Накушнов также сообщил, что Сергей Фургал, предположительно, вступит в должность на следующей неделе. 

"В течение пяти дней он [Фургал] обязан написать заявление о сложении полномочий депутата Государственной думы, так как статус депутата не совместим со статусом губернатора, затем мы должны его уведомить о том, что он избран был, и он должен принести присягу. С момента принесения присяги…. он будет считаться вступившим в должность губернатора Хабаровского края. Предположительно, процедура вступления в должность пройдет на следующей неделе", - сказал Накушнов.

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
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