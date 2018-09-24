Лидирующий на выборах главы Владимирской области Сипягин поблагодарил жителей региона

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, лидирующий во втором туре выборов губернатора Владимирской области, поблагодарил за поддержку жителей региона и лидера партии Владимира Жириновского.

"Хочу выразить благодарность и благодарю жителей Владимирской области за ту поддержку, которую они мне оказали как в первом туре, так и во втором туре. Я благодарен жителям области, моим землякам. И я также благодарен за ту поддержку, которую мне оказывает Владимир Вольфович Жириновский", - сказал Сипягин, приехавший в ночь на понедельник в региональный избирком.

По последним данным, по итогам обработки 92,49% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает во втором туре выборов 56,97% голосов. Действующий губернатор региона Светлана Орлова ("Единая Россия") получает 37,51% голосов.