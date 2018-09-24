Хабаровский избирком: выборы губернатора в регионе прошли честно и прозрачно

"На сегодняшний день в избирательной комиссии зарегистрировано шесть жалоб... мы их рассматривали в избирательной комиссии Хабаровского края, две из них частично подтверждены, две находятся на проверке в правоохранительных органах. Ни одна из этих жалоб никоим образом не может оказать влияние на итоги голосования, на волеизъявление избирателей. Мы можем сделать вывод, что законность соблюдена, выборы прошли честно и прозрачно", - сказал Накушнов.

Он добавил, что в следующем году в Хабаровском крае пройдут довыборы в Госдуму, так как представляющий ЛДПР депутат Сергей Фургал, набравший во втором туре губернаторских выборов почти 70% голосов, должен будет сложить думский мандат в связи со вступлением в должность главы региона. Также в 2019 году пройдут выборы в законодательную думу Хабаровского края и в думу Хабаровска.

По результатам второго тура выборов губернатора Хабаровского края обработано 100% протоколов. Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, кандидат от "Единой России", действующий губернатор региона Вячеслав Шпорт - 27,97%.