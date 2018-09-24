{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перевыборы в двух регионах РФ
Обновлено 

Сипягин набрал 57% голосов на выборах губернатора Владимирской области

После обработки 100% протоколов Светлана Орлова получила 37,46%, сообщили в информационном центре избирательной комиссии региона
Владимир Сипягин Артем Геодакян/ТАСС
Владимир Сипягин
© Артем Геодакян/ТАСС

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 57,03% голосов во втором туре выборов губернатора региона после обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в понедельник в информационном центре избирательной комиссии Владимирской области.

На эту тему

"По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46%", - уточнили в облизбиркоме.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 38,25% избирателей, явка избирателей во время первого тура составила 32,96%.

Второй тур губернаторских выборов проходил 23 сентября во Владимирской области, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

Теги
Орлова, Светлана ЮрьевнаРоссияВладимирская областьПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
"Мобильным избирателем" в Хабаровском крае воспользовались 16,9 тыс. человек
В ходе основного голосования было подано 14180 заявлений, отметил председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов
Читать полностью