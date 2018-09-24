Владимир Сипягин начал формировать команду

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Побеждающий на выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин уже начал формировать свою команду, заявил он сам журналистам в понедельник.

"Самое главное - это формирование команды. Этот процесс уже пошел, он пошел не сегодня. Команда была сформирована, и сейчас в ходе второго тура я "подчищал" ситуацию, определял для себя принципиально структуру, я уже знаю, как она будет выглядеть", - сказал Сипягин.

По словам Сипягина, уже определены люди, которые в дальнейшем будут назначены на должности вице-губернаторов региона, руководителей департаментов и комитетов областной администрации.

"Самая главная проблема, которую необходимо решать, и я уже начал ее решать в ходе избирательной кампании, - надо слышать и слушать людей, это самая главная проблема, которая не решалась на территории Владимирской области", - добавил Сипягин.

По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей во втором туре выборов главы Владимирской области, опередив действующего губернатора региона - кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов. По предварительным данным, в выборах приняли участие 38,29% избирателей, во время первого тура явка избирателей была ниже - 32,96%.

23 сентября во Владимирской области проходил второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Сипягина (31,19%).