Кандидат от ЛДПР обошел действующую главу Владимирской области во втором туре выборов

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает во втором туре выборов губернатора Владимирской области 57,03% голосов по итогам обработки 100% протоколов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией". Как заявили в Центризбиркоме, избирательная кампания в области прошла без серьезных нарушений, и предпосылок для отмены результатов выборов нет.

"По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46%", - сообщили в избирательной комиссии Владимирской области.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.

Таким образом, во Владимирской области, как и в Хабаровском крае, где в минувшее воскресенье также прошел второй тур губернаторских выборов, по итогам голосования побеждает кандидат от ЛДПР - на Дальнем Востоке Сергей Фургал обошел действующего главу региона Вячеслава Шпорта, получив почти 70% голосов.

Чистые выборы

Член ЦИК России Александр Кинев, работавший во Владимирской области 23 сентября, заявил, что избирательная кампания в регионе стала одной из "самых чистых и соответствующих закону".