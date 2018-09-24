Шпорт признал итоги второго тура выборов главы Хабаровского края

"В Хабаровском крае завершились выборы губернатора. Они прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали свое мнение, и я признаю ваш выбор", - сказал журналистам в понедельник Шпорт.

Он поблагодарил всех, кто поддержал его во время голосования, и отметил, что за время его работы на посту губернатора удалось добиться "конкретных результатов".

"Сегодня край занимает лидирующие позиции по многим направлениям, сообща мы преодолели выпавшие на нашу долю трудности и беды, в том числе беспрецедентное наводнение (на Амуре 2013 года). Начали реализовывать масштабные социальные и экономические проекты, построили десятки мостов, дороги, детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения. Начали благоустраивать дворы в городах и селах. Мы заложили крепкий фундамент развития Хабаровского края на многие десятилетия вперед" - сказал Шпорт.

Действующий губернатор отметил, что ему и его команде приходилось принимать сложные, иногда непопулярные решения. "Искренне желаю избранному губернатору плодотворной работы и успешно выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами. Я навсегда останусь предан моей малой родине, родному Хабаровскому краю", - сказал Шпорт.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал на выборах набрал почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Шпорт получил поддержку 27,97% избирателей.