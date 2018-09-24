Светлана Орлова признала итоги второго тура выборов губернатора Владимирской области

"Ничего я уже комментировать не буду. Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение", - заявила она.

ТАСС, 24 сентября. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала результаты второго тура выборов, которые прошли во Владимирской области накануне. Об этом она сообщила в понедельник в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Орлова назвала состоявшиеся выборы на пост главы Владимирской области конкурентными. "Состоялись выборы, конкурентные. Люди высказали свою точку зрения, - сказала она ТАСС. - Раз так люди хотят, вот так пусть и будет". Она не стала комментировать свои дальнейшие планы. "Это мои личные планы, я подумаю, чем я будут заниматься", - отметила Орлова.

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а действующая глава региона Светлана Орлова - 37,46%.