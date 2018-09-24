{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Светлана Орлова признала итоги второго тура выборов губернатора Владимирской области

Ранее сообщалось, что кандидат от ЛДПР обошел действующую главу региона по количеству голосов

ТАСС, 24 сентября. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала результаты второго тура выборов, которые прошли во Владимирской области накануне. Об этом она сообщила в понедельник в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Ничего я уже комментировать не буду. Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение", - заявила она.

На эту тему
Биография избранного губернатора Владимирской области Владимира Сипягина

Орлова назвала состоявшиеся выборы на пост главы Владимирской области конкурентными. "Состоялись выборы, конкурентные. Люди высказали свою точку зрения, - сказала она ТАСС. - Раз так люди хотят, вот так пусть и будет". Она не стала комментировать свои дальнейшие планы. "Это мои личные планы, я подумаю, чем я будут заниматься", - отметила Орлова.

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а действующая глава региона Светлана Орлова - 37,46%.

Теги
РоссияВладимирская область
Итоги единого дня голосования - 2018
"Единая Россия" 25 сентября подведет итоги единого дня голосования
Партия победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний
Читать полностью