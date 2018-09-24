Зюганов уверен в победе Ищенко на новых выборах в Приморье

ТАСС, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в том, что уверен в победе Андрея Ищенко на новых выборах губернатора Приморского края.

"Какие бы выборы они не проводили, я уверен, что Ищенко, наш кандидат, победит на них", - сказал он в понедельник на круглом столе по совершенствованию избирательного законодательства.

Вместе с тем ранее КПРФ не подтверждала, будет ли выдвигать на новые выборы в Приморье Ищенко.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". 20 сентября избирательная комиссия Приморья приняла соответствующее решение, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.