Эксперт: закрытие неба над Сирией стало бы адекватной мерой РФ после трагедии с Ил-20

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Закрытие воздушного пространства над Сирией стало бы адекватной мерой Москвы после трагедии с российским самолетом Ил-20 над Средиземным морем. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, комментируя представленные накануне Министерством обороны России данные.

По его словам, сейчас все зависит от того, насколько израильское руководство "будет готово признать свою вину и принести извинения за гибель в Сирии самолета Ил-20, а также наказать виновных". "В целом, думаю, что общий интерес РФ и Израиля приведет к тому, что мы будем как-то договариваться восстанавливать сотрудничество", - отметил он.

"Однако какие-то меры [со стороны России] в Сирии однозначно будут приняты. В частности, закрытие неба над Сирией представляется мне адекватной мерой, - указал Наумкин. - Тем более 200 ракетно-бомбовых ударов по объектам [принадлежавших Ирану и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах"] в провинции Латакия, которые нанесли израильтяне, - это уже слишком. Это наносит ущерб репутации России, а также сводит на нет часть успехов, которые российская сторона там достигла".

Как указал эксперт, все это делается [Израилем] часто под надуманными предлогами. "Россия много сделала для Израиля. Это в том числе отвод проиранских или шиитских формирований на большую удаленность от израильско-сирийской границы, - напомнил он. - Взамен Россия получила страшное событие".

"Уверен, что обязательно будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих и наших союзников в Сирии, - сказал востоковед. - В частности, жесткие ограничения на полеты израильской авиации над территорией Сирии и новый режим взаимодействия в зоне деконфликтинга между Израилем и РФ - это, безусловно, необходимое решение. Как это будет сделано, определится в ходе дальнейших [российско-израильских] переговоров".

Трудности диалога

Касаясь возможности накала ситуации на Ближнем Востоке после трагедии с российским самолетом, Наумкин отметил, что могут обостриться российско-израильские отношения. "Министерство обороны РФ предоставило в воскресенье последние результаты трагического инцидента с четкими выводами и сведениями, которые доказывают вину Израиля", - еще раз подчеркнул он.

По его словам, в случае закрытия части воздушного пространства над Сирией появится ряд вопросов. "Какой будет реакция других стран, в том числе США, Турции? На кого распространится это решение, на все ли иностранные государства? - перечислил Наумкин. - Вопросов правовых и практических возникнет много, поэтому пока трудно предвидеть, что будет".

"Я считаю, поскольку диалог уже начался, но идет трудно, пока не удалось достичь никакого согласия, мяч сейчас находится на стороне Израиля", - заключил востоковед.

В небе над Сирией

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрыться российским самолетом.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 15 членов экипажа, все они погибли. В Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским F-16, атаковавшим объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись Ил-20 и подставили его под огонь.

Между тем военные Израиля настаивают на том, что истребители ВВС еврейского государства не прятались за российским самолетом и в момент гибели Ил-20 уже находились в израильском воздушном пространстве.

Ряд аналитиков полагает, что на текущем этапе может ставиться вопрос о поставках Сирии ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 взамен С-200, которые используют сейчас сирийские силы ПВО. Как известно, в 2010 году Москва приняла на себя такие обязательства, но поставки были отложены, поскольку вызвали серьезные опасения у Израиля. Если С-300 окажутся на вооружении Дамаска, это позволит сирийским военным сбивать современные самолеты над своей территорией и фактически закрыть воздушное пространство.