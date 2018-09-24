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Эксперт: закрытие неба над Сирией стало бы адекватной мерой РФ после трагедии с Ил-20

По словам руководителя института востоковедения РАН, дальнейшие шаги со стороны России зависят от готовности Израиля признать свою вину за гибель Ил-20

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Закрытие воздушного пространства над Сирией стало бы адекватной мерой Москвы после трагедии с российским самолетом Ил-20 над Средиземным морем. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, комментируя представленные накануне Министерством обороны России данные.

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По его словам, сейчас все зависит от того, насколько израильское руководство "будет готово признать свою вину и принести извинения за гибель в Сирии самолета Ил-20, а также наказать виновных". "В целом, думаю, что общий интерес РФ и Израиля приведет к тому, что мы будем как-то договариваться восстанавливать сотрудничество", - отметил он.

"Однако какие-то меры [со стороны России] в Сирии однозначно будут приняты. В частности, закрытие неба над Сирией представляется мне адекватной мерой, - указал Наумкин. - Тем более 200 ракетно-бомбовых ударов по объектам [принадлежавших Ирану и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах"] в провинции Латакия, которые нанесли израильтяне, - это уже слишком. Это наносит ущерб репутации России, а также сводит на нет часть успехов, которые российская сторона там достигла".

Как указал эксперт, все это делается [Израилем] часто под надуманными предлогами. "Россия много сделала для Израиля. Это в том числе отвод проиранских или шиитских формирований на большую удаленность от израильско-сирийской границы, - напомнил он. - Взамен Россия получила страшное событие".

"Уверен, что обязательно будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих и наших союзников в Сирии, - сказал востоковед. - В частности, жесткие ограничения на полеты израильской авиации над территорией Сирии и новый режим взаимодействия в зоне деконфликтинга между Израилем и РФ - это, безусловно, необходимое решение. Как это будет сделано, определится в ходе дальнейших [российско-израильских] переговоров".

Трудности диалога

Касаясь возможности накала ситуации на Ближнем Востоке после трагедии с российским самолетом, Наумкин отметил, что могут обостриться российско-израильские отношения. "Министерство обороны РФ предоставило в воскресенье последние результаты трагического инцидента с четкими выводами и сведениями, которые доказывают вину Израиля", - еще раз подчеркнул он.

По его словам, в случае закрытия части воздушного пространства над Сирией появится ряд вопросов. "Какой будет реакция других стран, в том числе США, Турции? На кого распространится это решение, на все ли иностранные государства? - перечислил Наумкин. - Вопросов правовых и практических возникнет много, поэтому пока трудно предвидеть, что будет".

"Я считаю, поскольку диалог уже начался, но идет трудно, пока не удалось достичь никакого согласия, мяч сейчас находится на стороне Израиля", - заключил востоковед.

В небе над Сирией

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрыться российским самолетом.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 15 членов экипажа, все они погибли. В Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским F-16, атаковавшим объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись Ил-20 и подставили его под огонь.

Между тем военные Израиля настаивают на том, что истребители ВВС еврейского государства не прятались за российским самолетом и в момент гибели Ил-20 уже находились в израильском воздушном пространстве.

Ряд аналитиков полагает, что на текущем этапе может ставиться вопрос о поставках Сирии ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 взамен С-200, которые используют сейчас сирийские силы ПВО. Как известно, в 2010 году Москва приняла на себя такие обязательства, но поставки были отложены, поскольку вызвали серьезные опасения у Израиля. Если С-300 окажутся на вооружении Дамаска, это позволит сирийским военным сбивать современные самолеты над своей территорией и фактически закрыть воздушное пространство.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииИзраильКрушение российского Ил-20 в Сирии
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