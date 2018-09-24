Жириновский: ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в шести регионах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в тех российских регионах, где на выборах губернаторов победили кандидаты от оппозиции.

Об этом, выступая в понедельник на круглом столе в Госдуме, заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"Мы договорились с [лидером КПРФ] Геннадием Андреевичем [Зюгановым]. Везде будет губернатор, который победил, а замы - от других парламентских партий", - сказал Жириновский.

Он назвал шесть регионов, где "может быть многопартийная демократия". "Это Смоленск, Владимир, Хабаровск, Орел, Иркутск и Абакан (Хакасия)", - перечислил лидер ЛДПР.

Со своей стороны лидер КПРФ сообщил о двух регионах, в которых коммунисты готовы формировать коалиционное правительство с либерал-демократами. "Мы всегда выступали за коалицию, за подлинную многопартийность, я был автором пакетного соглашения в Госдуме, и тогда мы свои обязательства перед своими союзниками и коллегами полностью выполнили. Я считаю, что этот пример можно реализовать как в Хабаровском крае, так и во Владимирской области. Мы с Владимиром Вольфовичем [Жириновским] переговорили перед началом второго тура выборной кампании, договорились максимально консолидировать свои силы вокруг реальных программ", - заявил он в ходе круглого стола.

В то же время, по словам зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, возможность формирования коалиционного правительства рассматривается и в Хакасии. "Есть перспективы формирования коалиционных правительств региональных в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии", - заявил Новиков ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

"Достигнуты определенные рамочные договоренности, у нас элемент коалиционного соглашения действует, по сути дела, в Смоленской области. Сейчас в свете итогов региональных выборов этого года появляются дополнительные возможности, мы готовы обсуждать детали и оговаривать все нюансы, связанные с формированием региональных правительств", - добавил Новиков.