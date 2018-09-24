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Лавров: РФ учитывала просьбы Нетаньяху в вопросе ближневосточного урегулирования

Глава МИД РФ напомнил о позиции, которую заняла Москва после предложенного администрацией Обамы решения по палестино-израильскому урегулированию
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия при формировании позиции по палестино-израильскому урегулированию учитывала просьбы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В конце 2016 года, когда уходящая администрация Барака Обамы стала продвигать в СБ ООН решения по палестино-израильскому урегулированию, по сути, навязывающие искусственные параметры и предрешающие за стороны итоги переговоров, Россия не поддержала эту инициативу США, посчитав, что она неминуемо привела бы к существенному обострению ситуации на местах без реальной отдачи, - сказал Лавров. - Это было бы контрпродуктивно. И в ходе длительного телефонного разговора в конце декабря с госсекретарем США мы разъясняли эту российскую позицию, при формировании которой была учтена и просьба Биньямина Нетаньяху. Мы отметили, что не хотим, чтобы уходящая администрация хлопнула дверью и создала проблемы для последующих усилий на этом направлении".

Теги
Обама, БаракЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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