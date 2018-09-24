КПРФ и ЛДПР сошлись во мнении о необходимости перенести единый день голосования на март

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского о переносе единого дня голосования с сентября на март.

"Давайте единое мнение выработаем, Геннадий Андреевич. Март и будний день. Последний понедельник марта, каждый год. <…> А лето освободим", - сказал Жириновский в понедельник на круглом столе, организованном фракцией КПРФ в Госдуме, о совершенствовании избирательного законодательства.

Зюганов поддержал коллегу. "Я не просто поддерживаю. Задумайтесь, сейчас мы начнем раскладывать бюджет на ближайшие три года. Тем, кто избран, начнут навязывать финансовую политику, которую они не формировали. <…> А если в марте проходят выборы, у вас есть полгода, чтобы выстроить программу, которая будет участвовать в формировании бюджета районного, республиканского, областного, федерального - совсем другой график", - заметил он.

Лидер думских коммунистов посетовал на то, что из-за сентябрьских выборов политики не могут отдохнуть летом. "Мы шесть лет не можем в отпуск летом сходить, из нашей команды никто не был шесть лет ни одного дня в отпуске", - сказал он. Также Зюганов привел традиционный аргумент в пользу переноса единого дня голосования: в сентябре многие избиратели еще находятся в отпуске.

В настоящее время единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье сентября.

Дискуссии о едином дне голосования

В начале сентября депутаты Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, Вадим Деньгин и Борис Чернышов внесли очередной проект закона о переносе единого дня голосования. Они предложили проводить его в последний вторник апреля.

Оппозиционные фракции неоднократно вносили в Госдуму законопроекты о переносе единого дня голосования, но ни один из них не был принят.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее также высказывалась за перенос единого дня голосования, так как летом, когда идет кампания, и в сентябре активность избирателей невысока, многие уезжают на дачи и в отпуск. По ее словам, этот вопрос будет рассмотрен рабочей группой при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства.