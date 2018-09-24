Песков заявил, что поставка С-300 Сирии не направлена против третьих стран

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Поставка Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 призвана защитить российских военнослужащих, данное решение не направлено против третьих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли решение о передаче сирийской стороне С-300 испортить отношения России и Израиля.

Пресс-секретарь президента также констатировал, что с Израилем у РФ отношения достаточно продвинутые и Израиль был первой страной в регионе, с которой российские военные по решению президента РФ Владимира Путина и израильского премьера Беньямина Нетаньяху начали оперативную координацию. "Все это работало до трагедии, которая произошла днями ранее, после того как погиб наш самолет-разведчик, унеся жизни пятнадцати военных", - сказал Песков. При этом он отказался от комментариев о том, обсуждалась ли поставка комплекса С-300 в Сирию в ходе телефонного разговора лидеров России и Израиля. "По этому разговору мы сообщили все, что считали необходимым, дополнительной информации я не могу вам предоставить", - заключил он.

"Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны, и вот было принято такое решение", - уточнил представитель Кремля.

Песков отметил, что "ситуация с безопасностью наших военнослужащих, наших летчиков, которая возникла после этой трагедии [гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем] диктует необходимость принятия дополнительных мер - мер энергичных и эффективных".

"Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилию обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами, эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных", - сказал представитель Кремля.

"По информации наших военных экспертов причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что не может не наносить вреда нашим отношениям. А главное, это вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. В русле этой линии было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны Шойгу", - пояснил Песков.

Представитель Кремля особо подчеркнул, что согласно выводам российских военных экспертов, к гибели российских военнослужащих "привела цепь трагических случайностей", однако гибели Ил-20 "во многом способствовали действия израильских пилотов". "Это действительно так. Те данные, которые были обнародованы нашими военными экспертами, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют. Самолет не был сбит израильской ракетой, слава богу!" - добавил Песков.

Он сказал, что объяснения израильских военных российскую сторону не убедили. "Да, мы руководствуемся теми данными, которые есть у наших военных экспертов, которые и были представлены израильской стороне", - подчеркнул пресс-секретарь президента.