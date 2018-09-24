Путин обсудил с Асадом поставки российских комплексов С-300 в Сирию

Второй тур выборов в двух регионах РФ

НОМ: вторые туры губернаторских выборов прошли в правовом русле

Федеральный координатор Национального общественного мониторинга Елена Бабченкова отметила, что на них была высококонкурентная борьба, а также признание проигравшими кандидатами итогов выборов

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