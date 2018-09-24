Путин обсудил с Асадом поставки российских комплексов С-300 в Сирию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом поставку российских комплексов С-300 в Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент России проинформировал [Асада] о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.
"С обеих сторон отмечена готовность к дальнейшим совместным усилиям по достижению долгосрочной нормализации в Сирии, восстановлению ее суверенитета, единства и территориальной целостности, в частности, с учетом итогов трехсторонней встречи лидеров стран-гарантов Астанинского процесса в Тегеране и недавнего российско-турецкого саммита в Сочи", - добавили в Кремле.
Такде отмечается, что лидеры договорились о дальнейших контактах двух стран на различных уровнях.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении Кремля.
Путин и Асад рассмотрели вопросы продвижения политического процесса в части формирования и запуска работы Конституционного комитета в Женеве.
Президент Сирии также вновь выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью пятнадцати российских военнослужащих, находившихся на борту самолета Ил-20, сбитого 17 сентября в Сирии. Ранее сообщалось, что Асад уже направлял Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с этой трагедией.