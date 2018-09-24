Гутенев: реакция Израиля на инцидент с Ил-20 вынудила РФ на поставки С-300 в Сирию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Реакция Израиля, не признавшего даже части своей вины за крушение российского самолета-разведчика Ил-20, вынудила Россию на поставки комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил в понедельник ТАСС председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития ОПК, глава Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.

"Считаю, что даже эта трагическая случайность не привела бы к такому развитию событий, если бы руководство Израиля признало бы долю своей ответственности за данный инцидент и не заявляло бы, что будет продолжать прежнюю стратегию в Сирии, возлагая всю вину на сирийские ПВО. Это вынудило пересмотреть тактику РФ на сирийском театре", - сказал Гутенев.

"Дабы не допустить подобных событий, принято решение о поставках С-300. И теперь израильские летчики не смогут прятаться за российскими самолетами, нанося удары по суверенному государству в нарушение всех норм международного права", - добавил глава комиссии, обратив внимание на установку системы "свой-чужой" в комплексах С-300.

При этом Гутенев подчеркнул, что "несмотря на то, что система С-300 является весьма продвинутой и стратегической ПРО, но тем не менее является сугубо оборонительной системой". "А то, что возможна ее поддержка со стороны интегрированных систем радиоэлектронной борьбы, говорит о том, что наше руководство совершенно четко обозначило жирную красную линию, которую, надеюсь, заметят не только представители израильских ВВС, но и других стран, которые в нарушение международного права подвергают сирийскую территорию обстрелу", - заключил депутат.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого были 15 военнослужащих.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.