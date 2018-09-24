В Совфеде предлагают проверять, избегают ли законодатели конфликтов интересов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагает наделить комиссии обеих палат российского парламента по контролю за доходами их членов правом проверять, как законодатели избегают конфликтов интересов. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета Андрей Кутепов.

Он напомнил, что, согласно утвержденному указом президента РФ Владимира Путина Национальному плану противодействия коррупции на 2018-2020 годы, парламенту рекомендовано до 1 декабря рассмотреть вопрос о введении ответственности для законодателей, которые не предпринимают должных мер с целью избегать конфликтов своих интересов во время работы в Федеральном собрании. По словам Кутепова, его комитет подготовил один из вариантов реализации такого положения.

"Поправками в статью 10 закона о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы предлагается расширить полномочия действующих в палатах комиссий по контролю за доходами и закрепить, что они проводят также проверки соблюдения федеральными парламентариями обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - сказал он по итогам заседания специальной рабочей группы.

Ранее Госдума на заседании приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике. Новая структура сформирована на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Наталья Поклонская. Объединенную комиссию возглавил Аршба, кандидатура которого была внесена фракцией "Единая Россия".

Комиссию Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами СФ, возглавляет вице-спикер палаты Юрий Воробьев.