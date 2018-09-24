Источник: отдельная встреча Лаврова с американцами на полях ГА ООН пока не запланирована

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отдельная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями США на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пока не запланирована. Об этом ТАСС в понедельник сообщил дипломатический источник.

На вопрос о возможных контактах Лаврова с американскими официальными лицами на полях сессии ГА ООН собеседник агентства ответил, что в расписании министра "отдельных встреч нет". Однако, по его словам, "на ногах и в многостороннем формате" контакты не исключены.

В понедельник глава российского дипведомства отправляется в Нью-Йорк, где 25 сентября начинается сегмент высокого уровня 73-й сессии ГА ООН. На 28 сентября планируется обращение Лаврова к государствам-членам организации с трибуны Генассамблеи. Кроме того, министр проведет серию двусторонних встреч и примет участие в ряде многосторонних мероприятий.