Зампредправительства Самарской области отстранен от должности из-за проблем в сфере ЖКХ

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник отстранил от должности врио заместителя председателя правительства - министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергея Крайнева. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Самарской губернской думе рассматривался вопрос подготовки к отопительному сезону. Губернатор отметил, что вместо системного подхода к решению проблем и модернизации инфраструктуры ЖКХ средства часто направляются на латание дыр. На оперативном совещании губернатор отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Крайнева", - говорится в сообщении пресс-службы.

В числе актуальных проблем в сфере ЖКХ глава региона на заседании в Самарской губернской думе назвал долги за предоставленные коммунальные услуги, состояние систем водо- и теплоснабжения в некоторых муниципалитетах.

"У министерства было время для того, чтобы перестроиться и не допустить подобного рода ситуации в преддверии отопительного сезона 2018-2019 годов, но это не было сделано. Мы обязательно с этой ситуацией разберемся и исправим ее," - приводит пресс-служба слова Азарова.

Крайнев занимал должность зампредседателя правительства - министра энергетики и ЖКХ Самарской области с 2012 года. Его отстранение от должности стало первым изменением в кадровом составе регионального правительства после вступления в должность губернатора Дмитрия Азарова, победившего на досрочных выборах главы региона 9 сентября. После победы на выборах Азаров заявил, что состав правительства Самарской области будет изменен, произойдет обновление управленческой команды.