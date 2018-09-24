Российский консул встретился с задержанным в Норвегии гражданином РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский консул встретился с задержанным в Норвегии россиянином. Об этом ТАСС сообщила по телефону атташе посольства РФ в Осло Ольга Кирьяк.

"Да", - сказала она, отвечая на вопрос, удалось ли консулу лично пообщаться с задержанным гражданином. "Мы оказываем консульскую помощь, мы находимся в постоянном контакте с его адвокатом и следим за развитием событий", - добавила Кирьяк

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.

По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданину РФ 51 год. Адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. В свою очередь Норвежское телеграфное бюро сообщило, что задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией. Как сообщила в понедельник газета Aftenpost, мужчина работает старшим советником в Департаменте информационных технологий аппарата Совета Федерации.