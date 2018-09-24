Замглавы МИД РФ обсудил с представителем сирийской оппозиции политическое урегулирование

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в понедельник с лидером "московской группы" оппозиции Кадри Джамилем вопросы политического урегулирования в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В ходе состоявшейся беседы была обстоятельно обсуждена проблематика политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, - информировали в министерстве. - Особое внимание было уделено вопросам подготовки к формированию и запуску работы конституционного комитета, а также задаче реализации российской инициативы по возвращению в свои дома сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц".

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих.