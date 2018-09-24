Аксенов назвал печальным зрелищем проход украинских кораблей под арками Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Печальным зрелищем назвал глава Крыма Сергей Аксенов проход кораблей ВМС Украины под арками Крымского моста. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины", - сообщил Аксенов, добавив, что украинские корабли "покорно стояли в очереди за гражданскими судами".

Ранее сообщалось, что два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - в субботу вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма и следовали из Одессы, обогнув Крымский полуостров, и воскресенье прошли через Керченский пролив в украинский порт Бердянск на Азовском море. Их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Пресс-центр ВМС Украины сообщал, что корабли не запрашивали разрешения у РФ на проход в Азовское море