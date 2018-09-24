Росморречфлот: корабли ВМС Украины прошли Керченский пролив без нарушений закона

"[По закону] капитан судна обращается к морской администрации, к управлению движения судов, которые курирует Росморпорт с запросом разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу, который является судоходным путем по Керчь-Еникальскому проливу. Ему говорят требования, в том числе - по прохождению вместе с караваном, и [украинские суда] были включены в караван. Был доставлен лоцман Росморпорта, которого принял на борт шедший впереди морской буксир "Корец", и он находился на мостике корабля и проводил его по судоходному пути", - сказал представитель Росморречфлота.

По его данным, капитаны украинских судов запросили все разрешения на прохождение по Керченскому проливу, необходимые в соответствии с требованиями российского и международного законодательства.

Переход из Одессы

Два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" вышли из Одессы 20 сентября, в субботу прошли через исключительную экономическую зону России у берегов Крыма в сопровождении кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а в воскресенье они прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море. В понедельник "Украинский военный портал" сообщил, что корабли держат курс на Мариуполь, куда должны прибыть ближе к вечеру 24 сентября.

Ранее сообщалось, что "Донбасс" и "Корец" планируется использовать для усиления инфраструктуры создаваемой в Бердянске базы ВМС. Так, по данным украинских СМИ, на судне "Донбасс" есть возможность для размещения штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, имеются склады и прочие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет. Также планируется усиление группировки Вооруженных Сил Украины, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. По данным украинских СМИ, в настоящее время в этом районе уже находятся два артиллерийских катера класса "Гюрза-М", планируется переброска десантно-штурмовых катеров "Кентавр".

Ситуация в Азовском море

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, экипажу которого до сих пор не удается вернуться домой. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости создать корабельно-катерную группировку в Азовском море, чтобы "противодействовать российским пограничникам".

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о намерении поднять вопрос о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на "защиту национальных интересов в южных регионах". В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием".