Путин: укрепление ПВО Сирии направлено на предотвращение угрозы жизни российских военных

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих. На это указал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО - адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом", - сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран продолжили обсуждение обстоятельств гибели 15 российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20 с учетом того, что "представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России". "Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - указывает пресс-служба Кремля.
Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных в результате этой трагедии.
Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.