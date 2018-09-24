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Путин: укрепление ПВО Сирии направлено на предотвращение угрозы жизни российских военных

По мнению российского лидера, подобные меры "адекватны сложившейся ситуации"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих. На это указал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО - адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран продолжили обсуждение обстоятельств гибели 15 российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20 с учетом того, что "представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России". "Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - указывает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных в результате этой трагедии.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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