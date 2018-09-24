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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

Васильев уволил арестованного замруководителя администрации главы и кабмина Дагестана

Исмаила Эфендиева ранее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев уволил замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева, арестованного в воскресенье по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

"Исмаил Эфендиев освобожден от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Указ об этом подписал сегодня глава республики", - сказал представитель управления.

22 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, в отношении Эфендиева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Как уточнил собеседник агентства, дело возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

В воскресенье Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Исмаилу Эфендиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения. В случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца, сообщил представитель суда.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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