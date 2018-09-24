Грызлов: единороссы видят своих ключевых союзников среди институтов гражданского общества

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Единороссы считают важным взаимодействие с другими российскими партиями, но видят своих ключевых союзников по реализации новых задач среди институтов гражданского общества и общественных объединений. Об этом заявил председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, который провел в понедельник заседание бюро этого партийного органа.
Участники встречи обсудили итоги единого дня голосования 9 сентября и последующих сентябрьских выборов, а также рассмотрели предложения по кандидатурам в Совет Федерации от региональных законодательных органов, сообщает пресс-служба партии. Основным вопросом повестки стала работа высшего совета по реализации задач, поставленных президентом России в указе от 7 мая 2018 года.
Отметив важность взаимодействия с другими российскими партиями, Грызлов подчеркнул, что "ключевых союзников и партнеров по реализации новых задач партия ["Единая Россия"] должна искать прежде всего среди институтов гражданского общества, общественных организаций, профессиональных объединений". По его мнению, "пришло время выстраивать новую систему диалога, взаимодействия партии и общества". "Партия должна мобилизоваться, а главная задача мобилизации - достижение национальных целей, обозначенных президентом", - считает политик.
Поддержка общественных инициатив
Говоря о роли высшего совета в развитии новой системы диалога, Грызлов напомнил, что в состав высшего совета, согласно партийному уставу, могут входить и те государственные, общественные деятели, которые не являются членами "Единой России". Одним из направлений диалога он назвал взаимодействие партии и общественной платформы - объединения представителей гражданского общества, профессиональных кругов, общественных и некоммерческих организаций, созданного по итогам мероприятий, проходивших в Общественной палате летом 2018 года.
На заседании бюро прозвучал ряд инициатив, предложенных общественной платформой: "Интерактивная карта общественных запросов", "Семейная история", "Сетевая кооперация", "Правовая грамотность", "Занятость по специальности". Участники отметили, что пилотные площадки реализации этих инициатив могут быть созданы в регионах, возглавляемых представителями "Единой России", которые участвуют в работе высшего совета.
По словам Грызлова, "поддержка общественных инициатив может стать главной темой нового партийно-общественного диалога, инструментом реализации задач, поставленных президентом".
Для координации такой поддержки бюро приняло решение создать рабочую группу высшего совета, которая получила название "Устойчивое развитие".
Предусмотрено, что в ее состав смогут войти как представители партии, в том числе региональные руководители, так и непартийные эксперты, например представители общественной платформы.
Как заявил Грызлов, "ключом к достижению целей, обозначенных президентом, является развитие территорий, быстрое и устойчивое". "Нужно согласовать работу по достижению национальных целей и интересы, запросы людей, которые живут в разных территориях страны", - призвал он.
Как полагает политик, поддержка общественных инициатив со стороны высшего совета "Единой России" поможет "сформировать новую модель партийно-общественного диалога, обеспечить содействие необходимому обновлению партии и ускорить достижение целей, поставленных главой государства".