Главным федеральным инспектором по Петербургу назначен Афанасий Киселев из ЦФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу назначен Афанасий Киселев, ранее работавший в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом ТАСС сообщили в аппарате полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу.
Вакансия образовалась в июле текущего года после избрания бывшего инспектора по Петербургу Виктора Миненко председателем избирательной комиссии города.
"Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова на должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу назначен Киселев Афанасий Дмитриевич", - сообщили в полпредстве. Киселев до этого работал главным федеральным инспектором по Орловской и Брянской областям в аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
Киселев родился 28 марта 1956 года в Брянской области. В 1996 окончил Санкт-Петербургский государственный университет и после службы в армии работал на различных должностях на производственных предприятиях Ленинграда и Санкт-Петербурга, затем проходил службу в органах прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2007 - 2012 годах был заместителем директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Предшественник на этом посту Виктор Миненко возглавил Петербургский избирком после того, как в июне с этого поста ушел Виктор Панкевич, чья работа на выборах главы государства 18 марта текущего года была раскритикована главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.