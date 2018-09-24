Минобороны представило данные с радара С-400, доказывающие вину ВВС Израиля в гибели Ил-20

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Данные с радиолокационной станции системы С-400 на авиабазе Хмеймим доказывают, что израильский F-16 спрятался за российский Ил-20 от сирийской ракеты. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что Россия решила раскрыть информацию с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим в связи с тем, что "делаются попытки исказить картину данной трагедии". "Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20", - сказал Конашенков.