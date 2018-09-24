Минобороны представило данные с радара С-400, доказывающие вину ВВС Израиля в гибели Ил-20

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Данные с радиолокационной станции системы С-400 на авиабазе Хмеймим доказывают, что израильский F-16 спрятался за российский Ил-20 от сирийской ракеты. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что Россия решила раскрыть информацию с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим в связи с тем, что "делаются попытки исказить картину данной трагедии". "Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20", - сказал Конашенков.
Генерал отметил, что технические возможности С-400, и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств этой системы, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории.
По словам Конашенкова, С-400 на российской базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты сирийского комплекса С-200, запущенной по израильскому F-16 17 сентября. "На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", - отметил Конашенков на брифинге. Затем, добавил он, радар С-400 "увидел" как "ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление и пошла на Ил-20".
Ракета С-200, по данным генерала, в Ил-20 попала в 22 часа 02 минуты 45 секунд.
Действия израильской авиации
Конашенков подчеркнул, что израильские истребители оставались в районе крушения Ил-20, а не улетели, как заявляла Армия Израиля.
По его словам, "израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20", остался в районе патрулирования западнее сирийского побережья.
Он обратил внимание на слайд, где отображено развитие воздушной обстановки после трагедии. "Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе. Причем один из них в непосредственной близости к месту трагедии", - сказал генерал.
"Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился, - продолжил он. - Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400".
По словам Конашенкова, на слайдах, где зафиксирована информация с радаров, израильский F-16, который укрылся от ракеты за Ил-20, остается в районе патрулирования западнее побережья Сирии. "Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", - подчеркнул генерал.
Ложные заявления
Официальный представитель Минобороны РФ назвал ложными заявления военного ведомства Израиля о якобы непричастности израильской стороны к катастрофе Ил-20.
"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - сказал он.
По словам Конашенкова, представленные данные с РЛС российского зенитного ракетного комплекса С-400 в Сирии уже "не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности".
"Еще раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов", - отметил он.
Гибель Ил-20
Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В результате трагедии погиб весь экипаж Ил-20 - 15 российских военных.