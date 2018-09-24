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Кризис в Сирии
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МИД РФ: при создании конституционного комитета Сирии искусственные сроки не нужны

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин отметил активную совместную работу с Ираном и Турцией

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Формирование конституционного комитета Сирии не нужно ограничивать искусственными сроками. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы работаем на результат, поэтому нам кажется, что искусственные сроки не нужны", - сказал дипломат.

По его словам, Россия проводит "активную работу вместе с другими странами-гарантами (Астанинского процесса - Ираном и Турцией - прим. ТАСС), чтобы не ослаблять усилия по созданию этого важного органа". "Главное, чтобы был такой результат, который обеспечивал бы устойчивость и приемлемость политического процесса для всех без исключения сирийцев", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил на заседании Совета Безопасности ООН 18 сентября, что октябрь станет "критическим" месяцем для достижения достигнутой в Сочи договоренности по созданию сирийского конституционного комитета.

Теги
РоссияКризис в СирииДе Мистура, СтаффанВершинин, Сергей Васильевич
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