В СФ подтвердили, что задержанный в Осло россиянин является сотрудником аппарата палаты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Осло гражданин России является сотрудником аппарата Совета Федерации, верхняя палата парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права. Об этом сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
"Мы сделаем все, чтобы законные интересы и права нашего коллеги, сотрудника аппарата Совета Федерации, были защищены. МИД России предпринимает все усилия, чтобы разъяснить ситуацию. Все, что делается Министерством иностранных дел - это делается по нашему обращению", - сказал Умаханов ТАСС.
Он также сообщил, что Михаил Бочкарев решением суда в Норвегии задержан на две недели. "[Это задержание] очень похоже на провокацию. Мы без внимания это не оставим, конечно", - сказал Умаханов.
"Я полагаю и уверен в том, что [таким образом] разрушается ткань межпарламентского взаимодействия, если по приглашению норвежского парламента приезжает представитель, неважно даже какой страны, и совершено необоснованно задерживается", - сказал он. По словам Умаханова, Бочкарев с 2009 года участвует в такого рода мероприятиях.
Ранее МИД РФ сообщил, что задержанный по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности и помещенный под арест российский гражданин М. А. Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации и находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре.