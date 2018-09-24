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Зимин: решение о снятии кандидатуры с выборов главы Хакасии было принято самостоятельно

Глава республики также добавил, что он не будет поддерживать ни одного из кандидатов на втором этапе голосования

АБАКАН, 24 сентября. /ТАСС/. Решение о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии, второй тур которых должен был пройти 23 сентября после того, как в первом туре никто из кандидатов не набрал 50% голосов, Виктор Зимин - действующий глава республики - принял самостоятельно. Об этом он сообщил  корреспонденту ТАСС.

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Зимин, уступивший в первом туре выборов главы Хакасии кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, 21 сентября отказался от участия во втором туре, который должен был пройти 23 сентября. Теперь он перенесен на 7 октября, а соперником Коновалова во втором туре станет кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место.

"Меня никто не просил, мне никто не звонил. Я решение принял сам, понимая, что не надо разрывать общество. Свой родной регион не надо было кидать в хаос", - сказал Зимин.

По его словам, он не будет поддерживать ни одного из кандидатов на втором этапе голосования, однако поддержит победителя выборов.

"Никого поддерживать не буду, считаю не в этом роль. Буду поддерживать того, кто будет главой региона, я давал слово. Кто бы ни стал главой региона, не буду издеваться, не буду хулить, буду стоять рядом", - сказал Зимин, отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, будет ли он поддерживать кого- либо из кандидатов на пост главы республики.

Теги
Зимин, Виктор МихайловичРоссияХакасия
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