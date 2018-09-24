РФ выступает за скорейшую отмену санкций в отношении КНДР

Ситуация на Корейском полуострове оставалась крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ в последние годы. В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

"Считаем, что пора подумать над пересмотром ряда установленных Советом Безопасности ООН ограничений на сотрудничество с КНДР, корректировка которых предусмотрена в санкционных резолюциях СБ с учетом динамики ситуации. Выступаем за скорейшую отмену односторонних ограничений против КНДР", - подчеркнули в министерстве.

Как отметили в российском дипведомстве, конструктивные шаги КНДР по денуклеаризации, а также снижение военной активности в регионе заслуживают высокой оценки. "Приветствуем налаживание межкорейского диалога и проведение американо-северокорейского саммита. Урегулирование проблем Корейского полуострова, включая ядерную, возможно лишь совместными усилиями в ходе многосторонних консультаций по вопросам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", - указали на Смоленской площади.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. В Москве удовлетворены развитием ситуации на Корейском полуострове, выступают за скорейшую отмену односторонних санкций в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

С 18 по 20 сентября в Пхеньяне прошел пятый в истории и третий в этом году межкорейский саммит. По его итогам президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.