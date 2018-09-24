В МИД РФ заявили о недопустимости передачи Генассамблее ООН полномочий Совбеза

"Поддерживаем реалистичные инициативы по оптимизации деятельности ГА ООН. Во главу угла ставим отладку рабочих методов и упорядочение перегруженной повестки. Нововведения должны быть рациональными. Попытки перераспределить в пользу Генассамблеи полномочия других уставных органов, в том числе Совета Безопасности, недопустимы", - указали в дипведомстве.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия указывает на недопустимость передачи Генеральной Ассамблее (ГА) ООН полномочий других уставных органов, в том числе Совета Безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с 73-й сессией ГА ООН.

Кто и почему выступает за реформирование Совбеза ООН

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Здесь также отметили, что реформирование ООН должно быть нацелено на адаптацию организации к современным реалиям при сохранении ее межправительственной природы и заложенного в устав организации принципа разделения полномочий между ее главными органами.

"Цель реформы СБ ООН - придать Совету более представительный характер без ущерба для его эффективности и оперативности. Поиск оптимальной реформенной модели, пользующейся максимальной поддержкой, необходимо вести без установления произвольных временных графиков. Прерогативы постоянных членов, включая право вето, ревизии не подлежат", - подчеркнули на Смоленской площади.

73-я сессия ГА ООН открылась в Нью-Йорке 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

Межправительственные переговоры о реформе СБ ООН ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето.