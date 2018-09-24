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Снявшийся с выборов глава Хакасии Зимин уйдет из политики после окончания полномочий

Виктор Зимин добавил, что в будущем готов работать над проектами, связанными с развитием Сибири

ТАСС, 24 сентября. Руководитель Хакасии Виктор Зимин, за два дня до голосования во втором туре выборов главы региона снявший свою кандидатуру, больше не будет заниматься политикой. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС, после завершения полномочий Зимин в будущем готов работать над проектами, связанными с развитием Сибири.

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Виктор Зимин ("Единая Россия") являлся одним из основных кандидатов на выборах главы Хакасии, второй тур которых должен был состоятся в минувшее воскресенье, 23 сентября. За два дня до голосования, он снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья", а после пояснил, что решился на этот шаг, "чтобы не допустить раскола" в республике. Итоговое голосование было перенесено на 7 октября, в нем примут участие депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ) и предприниматель Андрей Филягин ("Справедливая Россия").

"Поверьте, я прошел классный путь, и потом меня наградила судьба "побаловаться" политикой. Но я понял, что моя работа - это развитие Сибири. Возможно, что-то такое я готов буду делать в будущем - помогать реализовывать такие проекты [связанные с развитием Сибири]. Я это всегда умел делать профессионально, а вот политика меня больше не интересует", - сказал Зимин.

С его слов решение о выходе с избирательной гонки для него было непростым, но осознанным. После того, как Зимин покинет свой пост, он намерен больше внимания уделять семье и детям.

"Я не терял хлебные карточки, чтобы с ума сходить от того, что принял это решение. На этой должности я стал чуть беднее, чем пришел на нее", - сказал Зимин.

Теги
Зимин, Виктор МихайловичРоссияХакасия
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