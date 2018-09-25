Глава Комсомольска-на-Амуре подал заявление в гордуму об отставке и ушел в отпуск

ТАСС, 25 сентября. Объявивший об отставке глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал соответствующее заявление в городскую думу и со вторника ушел в отпуск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Климов подал в отставку на прошлой неделе после критики со стороны действующего главы региона Вячеслава Шпорта за невыполнение плана развития Комсомольска-на-Амуре. Избранный глава Хабаровского края Сергей Фургал в понедельник сказал, что если жители города захотят, то попросят Климова остаться.

"Заявление о досрочном прекращении полномочий главы Комсомольска-на-Амуре подано Андреем Климовым в городскую думу", - проинформировали в пресс-службе. Там уточнили, что теперь дума назначит дату заседания, на котором депутаты решат, следует ли принимать это заявление. Данный вопрос может быть рассмотрен в середине октября.

"Если примут заявление, то определят дату, с которой будут прекращены полномочия. До этого заседания и до решения думы Климов официально является главой города", - добавили в пресс-службе. После этого из состава думы будет избран исполняющий обязанности главы Комсомольска-на-Амуре. Полномочия руководителя администрации перейдут к первому заместителю главы города Евгению Коршикову.

До следующих выборов Комсомольском-на-Амуре будут руководить фактически два человека: и.о. главы и и.о. главы администрации. "С сегодняшнего дня и до 16 октября Андрей Климов, официально являясь главой города, находится в отпуске. Обязанности главы администрации города исполняет его заместитель Алексей Разин", - сообщили в пресс-службе.

Комсомольск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края и является вторым по численности населения муниципальным образованием после его столицы - Хабаровска, а также четвертым по величине городом на Дальнем Востоке. Долгосрочный план комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, подписанный правительством РФ в апреле 2015 года, предусматривает проведение 33 организационных мероприятий и строительство 27 объектов городской инфраструктуры. Объем финансирования этой программы - около 63 млрд рублей.