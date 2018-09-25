Декан юрфака СВФУ стал новым спикером парламента Якутии

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Петр Гоголев, выдвинутый партией "Единая Россия", стал во вторник новым спикером Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил председатель счетной комиссии.
За кандидатуру Гоголева на первом пленарном заседании регионального парламента шестого созыва проголосовали 67 законодателей.
"За - 67, против - 0. Постановили считать избранным председателем Петра Васильевича Гоголева", - сказал глава комиссии.