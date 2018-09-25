Декан юрфака СВФУ стал новым спикером парламента Якутии

Глава Комсомольска-на-Амуре подал заявление в гордуму об отставке и ушел в отпуск

В пресс-службе городской администрации сообщили, что дума должна назначить дату заседания, на котором депутаты решат, следует ли принимать заявление Андрея Климова

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