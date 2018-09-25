Депутаты думы Екатеринбурга избрали мэром заместителя губернатора региона

Александр Высокинский был одним из трех кандидатов, которых конкурсная комиссия рекомендовала для избрания на этот пост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы седьмого созыва на первом заседании во вторник избрали мэром города заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, передает корреспондент ТАСС. Высокинский был одним из трех кандидатов, которых конкурсная комиссия рекомендовала для избрания на этот пост. В состав по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга вошли шесть человек, которые представляли областной и городской уровни власти. На пост главы Екатеринбурга ими были рекомендованы заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.

За Высокинского 25 сентября проголосовали все 36 депутатов гордумы. Ранее он работал заместителем главы администрации города, курировал вопросы экономики и финансов. С февраля 2016 года стал вице-премьером председателя правительства области, а потом - заместителем губернатора региона. Кроме того, на заседании председателем Екатеринбургской городской думы был избран Игорь Володин, который ранее был депутатом гордумы, а затем Заксобрания Свердловской области. Он отметил, что планирует выстроить постоянный диалог между гордумой и региональным парламентом. Его заместителем избрали Виктора Тестова, который в прошлом созыве уже был в данной должности, а после отставки Евгения Ройзмана стал временно исполнять полномочия председателя гордумы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в городе есть запрос на консолидацию усилий городского сообщества, местных властей и властей субъекта. "Такому динамично развивающемуся городу как Екатеринбург нужен умный, прогрессивный глава. <...> Рассчитываю, что мы прямо с сегодняшнего дня начнем работать, начнем готовить Екатеринбург к 300-летию, будем ставить жирную точку [в борьбе] за право проведения всемирной выставки "Экспо-2025", - сказал глава региона. Сам Александр Высокинский сообщил, что планирует выстраивать работу со всеми фракциями городской думы. "Сегодня был продемонстрирован консенсус всех политических партий. Настроен на работу со всеми фракциями. Нам с вами предстоит большой напряженный труд, <...> рассчитываю на совместную плодотворную работу", - сказал он. "Это очередной жизненный этап, который обладает гораздо большей степенью ответственностью, чем предыдущие должности. <...> Безусловно, сегодня нужно заниматься и благоустройством, но в тоже время наши дети должны быть сытыми, здоровым и обученными. <...> В городской экономике, в городской проблематике очень сложно выделить приоритет, <...> поэтому не нужно требовать приоритет, очередность мы будем обсуждать в рамках принятия бюджета, в рамках понимания того, какие у нас задачи первоочередные", - сказал Высокинский журналистам. Он добавил, что планирует обсудить с депутатами создание отдельного экспертного совета, в который войдут представители СМИ. "Сегодня, например, надо со СМИ обсуждать транспортную реформу: что является эффективным, что является неэффективным. Надо учитывать мнение горожан, что для них является приоритетом, что их пугает", - отметил избранный мэр. О выборах мэра Екатеринбурга В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменила порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 кандидатов, комиссия рекомендовала к избранию трех из них.

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