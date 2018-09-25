Экс-председатель Госсобрания Якутии Александр Жирков избран вице-спикером парламента

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Экс-председатель сложившего в понедельник полномочия пятого созыва Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков избран первым вице-спикером при новом созыве регионального парламента. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Иван Слепцов.

Ранее сообщалось, что Жирков был одним из наиболее вероятных кандидатов на пост спикера регионального парламента, но отказался выдвигать свою кандидатуру. Спикером парламента стал декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Петр Гоголев, выдвинутый партией "Единая Россия".

"За Жиркова Александра Николаевича проголосовали 58 депутатов, против - 11, воздержавшихся нет", - сообщил Слепцов.

Жирков объяснил отказ от выдвижения своей кандидатуры на пост спикера состоянием здоровья. "На днях я должен пройти достаточно сложную, по словам врачей, операцию", - сказал Жирков, выступая перед депутатами. Жирков родился в 1956 году, является депутатом парламента Якутии с 1994 года, в октябре 2013-го занял пост председателя регионального парламента пятого созыва. Является членом фракции партии "Единая Россия".

Вице-спикерами парламента избраны представитель КПРФ Виктор Губарев (занимал такой же пост в пятом созыве), а также выдвинутая фракцией "Единой России" Антонина Григорьева. В прошлом созыве она возглавляла комитет парламента по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.

Выборы депутатов парламента Якутии шестого созыва прошли в единый день голосования 9 сентября. Избраны 70 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получила 43 мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - девять, ЛДПР - четыре, "Гражданская платформа" - один. В парламент нового созыва прошли три самовыдвиженца.