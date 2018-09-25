МИД РФ: страны - участники ядерной сделки с Ираном продолжат работу по ее сохранению

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участники министерской встречи государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе [Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция] высказали намерение продолжить работу по защите сотрудничества с Ираном в контексте сохранения условий соглашения. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"В ходе встречи был подтвержден решительный настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231 (2015 год). Акцентирована важность того, что Иран неукоснительно выполняет свои обязательства, что неизменно подтверждается МАГАТЭ", - говорится в сообщении по итогам участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в министерской встрече на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Отмечается, что российская сторона вновь заявила о безусловной поддержке ядерной сделки, а также подчеркнула решимость предпринимать необходимые меры для эффективного выполнения ее условий.

"Министры провели анализ состояния дел вокруг СВПД, в частности под углом реализации тех задач, которые были поставлены в совместном заявлении, принятом по итогам министерского заседания Совместной комиссии СВПД в Вене 6 июля", - также сообщили в МИД РФ. Участники встречи отметили, что в рамках плана действий предприняты усилия по созданию благоприятных условий для обеспечения доступа Ирана к международному торгово-экономическому и финансовому взаимодействию, несмотря на антииранские санкции США.

В понедельник в Нью-Йорке состоялась вторая министерская встреча по Ирану после выхода из сделки США [первая прошла в июне]. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи с представителями стран, участвующих в СВПД, сообщила, что участники ядерной сделки с Ираном считают, что Тегеран полностью выполняет ее условия и готовы продолжать сотрудничество с ним в экономической и научно-технической сферах.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. 6 июля в Вене на министерском заседании Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников по проблеме реализации ядерной сделки все участники подтвердили приверженность выполнению ядерного соглашения с Ираном после одностороннего выхода США. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.