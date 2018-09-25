Александр Акимов остался сенатором от Якутии в Совете Федерации

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (парламента) Якутии на первом заседании шестого созыва во вторник переутвердили Александра Акимова представителем от парламента республики в Совете Федерации. Об этом сообщил председатель счетной комиссии заседания Иван Слепцов.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Акимова рекомендовала к выдвижению в сенаторы фракция партии "Единая Россия" в парламенте. Конкурент Акимова в борьбе за пост сенатора от "Справедливой России" Михаил Эверстов в ходе заседания парламента отказался от выдвижения своей кандидатуры.

"По результатам тайного голосования считать Александра Акимова наделенным полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)", - сказал он.

За кандидатуру Акимова проголосовали 60 парламентариев, против - шесть, воздержавшихся не было, добавил Слепцов.

Акимов представляет парламент Якутии в верхней палате российского парламента с 2013 года. Являлся заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Ранее являлся постоянным представителем республики при президенте РФ, народным депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн), вице-президентом республики и занимал ряд других руководящих должностей.

Выборы депутатов парламента Якутии шестого созыва прошли в единый день голосования 9 сентября. Избраны 70 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получила 43 мандата, КПРФ - десять, "Справедливая Россия" - девять, ЛДПР - четыре, "Гражданская платформа" - один. В парламент нового созыва прошли три самовыдвиженца.