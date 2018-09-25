Патрушев 26 сентября посетит Иран и обсудит ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 26 сентября посетит Иран, где обсудит с коллегами из других стран ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России.

"26 сентября в Тегеране пройдут многосторонние консультации по линии советов безопасности по проблематике Афганистана, - говорится в сообщении. - Россию на встрече представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев".

Секретарь Совбеза РФ неоднократно отмечал растущую угрозу, которую представляет ситуация в Афганистане как для России, так и для других стран, в том числе союзников Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности. По его данным, численность боевиков, находящихся на севере Афганистана, составляет 15-20 тысяч человек.

"Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях - до 7 тысяч", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ, которая прошла в мае в Астана.

По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров "Исламское государство" и движения "Талибан" (запрещены в РФ), а также террористических организаций. "При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов", - добавил Патрушев.

В этой связи Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане, заключил секретарь Совбеза.