Россия получила официальную ноту от Киева о разрыве Договора о дружбе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия 24 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]", - информировал дипломат. По его словам, договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

Руденко заявил, что Москва сожалеет, что Киев решил разорвать договор о дружбе. "Украина решила не пролонгировать большой договор с Россией, конечно, мы весьма сожалеем об этом. Несмотря на то, что этот договор был рамочным, он задавал тон всем другим соглашениям", - сказал он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.